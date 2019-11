Europalia Rumänien: "Dacia Felix“ in Tongeren oder 2.000 Jahre Geschichte Rumäniens

Das Gallo-Römische Museum in Tongeren, der ältesten Stadt Belgiens in der heutigen Provinz Limburg, beteiligt sich mit der wunderbaren Ausstellung „Dacia Felix“ an der diesjährigen Europalia, die sich Rumänien widmet. Kaum ein Ort in Belgien im Allgemeinen und in Flandern im Besonderen eignet sich besser für diese Ausstellung, als eben dieses Museum in dieser Stadt. „Dacia Felix“ ist eine Zeitreise ins Rumänien vor 2.000 Jahren…