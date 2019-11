Vor 30 Jahren: Die Kohlenzeche von Beringen wird geschlossen

In Beringen wurden zwischen 1922 und 1989 fast 80 Millionen Tonnen Steinkohle aus den Stollen geschlagen und zu den besten Zeiten der Kohleförderung an diesem Standort arbeiteten dort bis zu 6.700 Kumpel. Mit der Schließung der Zeche Beringen am 28. Oktober 1989 erlebte die Steinkohleförderung in der Kohleprovinz ihren vorletzten Akt.

Bis zum Jahresende 1992 wurde auch die letzte limburgische Zeche in Zolder geschlossen. Viele der Kumpel wurden danach in Rente geschickt, auch wenn sie noch kein wirkliches Rentenalter erreicht hatten. Andere, vor allem die Jüngeren, suchten teilweise jahrelang nach einem neuen Job.