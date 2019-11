Oudenaarde ersteigert historischen Wandteppich bei Sotheby’s in New York

Die Stadt Oudenaarde in Ostflandern hat in der vergangenen Woche einen historisch wertvollen Wandteppich aus dem 16. Jahrhundert ersteigert. Das Auktionshaus Sotheby’s in New York gab der Stadt den Zuschlag bei 13.500 €. Damit kann Oudenaarde seine schon jetzt bedeutende Sammlung an Wandteppichen um ein weiteres wichtiges Stück ergänzen.