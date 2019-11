Swissport eröffnet ein Pharma-Logistikzentrum am Brüsseler Flughafen

Das Unternehmen Swissport, das international auf Gepäckbehandlung und Warentransport an Flughäfen spezialisiert ist, eröffnete jetzt ein technologisches Logistikzentrum für den Transport von Pharmaprodukten am Standort BruCargo, dem Frachtflughafen des Brüsseler Nationalflughafens in Zaventem. Das „Swissport Pharma Center“ hat eine Fläche von rund 3.620 m².