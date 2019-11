Braunwürger, eine neue Vogelart hat sich in unserem Land niedergelassen

Die beiden Naturfreunde und Vogelschützer Kenny Hessel und Geert Carette entdeckten den Braunwürger am vergangenen Freitag an einem Zaun zur Sicherung des Hafengeländes von Zeebrügge am Rande der Ortschaft Heist, die wiederum ein Ortsteil des Küstenbadeorts Knokke ist. Dieser 18 bis 20 cm große Braunwürger, der zur Gattung der Würger gehört, ist offiziell die 452. Vogelart, die bisher in Belgien gesichtet werden konnte.

Zum ersten Mal in Europa wurde ein Braunwürger 1985 in Großbritannien registriert, doch inzwischen wurden solche Vögel auch bereits in anderen europäischen Ländern gesehen, z.B. in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Norwegen, Schweden, Malta, Spanien und Italien. In den benachbarten Niederlanden wurden seit 2014 insgesamt 4 Braunwürger gesichtet.