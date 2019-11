83. Antwerpener Buchmesse eröffnet - Mehr Geld für Flanderns Literatur

Diese zusätzliche Förderung des Literaturbetriebs könnte Teil des Vorhabens der neuen flämischen Landesregierung sein, die flämische Identität zu stärken. Ministerpräsident Jambon von den flämischen Nationaldemokraten, der nebenbei auch das Amt des Kulturministers bekleidet, machte aus dieser Haltung im Rahmen der Messeeröffnung keinen Hehl. Er lege die Latte hoch, so Jambon, denn die zusätzlichen 300.000 € für den Flämischen Literaturfonds sollen dabei helfen, „Flandern in der Welt als innovative Spitzenregion in Sachen Kultur zu profilieren.“

Vé Bobelyn, die Leiterin der Antwerpener Buchmesse, die dieses Amt nach dem überraschenden Tod des bisherigen Leiters Alexis Dragonetti vom Literaturverband Boek.be übernommen hatte, sieht das Vorhaben der Landesregierung nicht wirklich eng und glaubt nicht, dass sich die Literatur in den Dienst der Politik stellen lassen werde oder müsse. Bobelyn freut sich mehr über diese Finanzspritze an sich. „Ich bin total begeistert. Begeistert von der Tatsache, dass zusätzliche Mittel kommen werden“, sagte sie am Dienstagmorgen gegenüber VRT NWS.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)