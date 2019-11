Ein Toter und zwei Verletzte beim Einsturz eines Hauses in Mons

In Mons in der wallonischen Provinz Hennegau ist am Dienstagmittag ein Haus eingestürzt. Dabei kam nach Angaben der Stadt und der Polizei eine Person ums Leben und zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Der Einsturz erfolgte nicht nach einer Explosion, wie zuerst gemeldet wurde, sondern aufgrund von statischen Problemen, denn an dem Gebäude in der Rue des Juifs wurde gerade umfassend gearbeitet.