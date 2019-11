Premierministerin Sophie Wilmès bleibt bescheiden

Ihre Aufgabe sei jetzt, dafür zu sorgen, dass der Staat weiter funktioniere und stabil bleibe. Gegenüber VRT NWS und unseren Kollegen der frankophonen RTBF sagte Wilmès am Montag, dass die augenblickliche Situation nicht mehr lange dauern dürfe, denn dies „ist nicht im Interesse der Belgier und von Belgien.“

So fordert sie in Sachen Regierungs- bzw. Koalitionsbildung mehr Tempo und Energie, denn es drohen Haushaltsprobleme und entsprechende Verpflichtungen gegenüber der EU und der Brexit steht vor der Türe (der ja bekanntlich inzwischen schon wieder verschoben wurde).

Am Donnerstag wartet auf die Premierministerin eine erste schwere Aufgabe, denn in der ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments steht eine Haushaltsdebatte an, die angesichts einer unzufriedener EU-Kommission und einer in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkten geschäftsführenden Minderheitsregierung kein leichtes Unterfangen darstellen wird.

Der Nothaushalt, mit dem Belgien derzeit arbeitet, kann schon im kommenden Monat nicht greifen, da die Opposition im Parlament Forderungen stellt, die nicht umsetzbar sind - siehe oben… Aber, so Wilmès noch am Montag, sie sei eine pflichtbewusste Frau und Politikerin und stelle sich gerne in den Dienst des Landes und dessen Bürger.