Wohnbonus kurz vor der Abschaffung: Flamen kauften massiv Häuser

Im Oktober dieses Jahres wurden in Flandern bisher 43 % mehr Häuser verkauft, als im gleichen Monat im vergangenen Jahr. Das entspricht etwa einem Anstieg um rund 8.000 Transaktionen. Wer in Flandern in diesem gerade zu Ende gehenden Monat Oktober noch seine Akte beim Notar registrieren lassen konnte, der kann noch vom flämischen Wohnbonus, eine Art steuerbefreiende Ermutigung, eigenen Wohnraum zu erwerben, profitieren, so der Verband der Notare dazu.