Belgiens Eisenbahnmuseum TrainWorld will Dampf-Sonderzüge auf die Gleise schicken

Vor über 50 Jahren, am 20. Dezember 1966, fuhr in Belgien der letzte offizielle dampfgeführte Personenzug, denn damals gewöhnte sich auch die belgische Eisenbahn das Rauchen ab. Der Zug verkehrte zwischen Ath in der Provinz Hennegau und Denderleeuw in Ostflandern. Doch jetzt plant das Bahnmuseum TrainWorld wieder den Einsatz von Zügen mit einer Dampflok, um an dieses technische Kulturerbe zu erinnern. Die Idee ist, einmal pro Monat einen historischen Zug von Schaarbeek nach Mechelen fahren zu lassen, also auf der Strecke, auf der am 5. Mai 1835 der erste Zug überhaupt auf dem europäischen Festland unterwegs war.

Eine betriebsfähige Dampflok besitzt die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB, die von der bahneigenen Museumsgesellschaft „Train World Heritage“ betrieben wird und die allerdings derzeit nur auf Gleisen von Museumsbahnen unterwegs sein darf. Die Maschine, die Lok mit der Nummer 29.013 (Foto), ist jene Lokomotive, die 1966 den letzten Dampfzug gezogen hatte…

Die 1945 gebaute Maschine gehört zu einer 300 Lokomotiven umfassenden Lieferung aus Kanada und aus den USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte. Damals, kurz nach dem Krieg, brauchte auch Belgien neue Lokomotiven, um die Eisenbahn nach der deutschen Besetzung und nach vielen kriegsbedingten Zerstörungen wieder ans Laufen zu bekommen. Die ersten 160 Loks wurden von Montreal Locomotives Works in Kanada geliefert, die nächsten 60 von der Canadian Locomotive Company und die letzten 80 von der American Locomotive Company (ALCO) in Schenectady/USA. Die Maschinen liefen 100 km/h.