Kortrijk wertet die Mobilfunkdaten der auswärtigen Besucher aus

Kortrijk in der Provinz Westflandern lässt seit einigen Monaten digital erheben, wer die Stadt besucht und was die Besucher dort unternehmen. Dabei kann der Kommunalrat auf Daten des belgischen Telekomanbieters Proximus zurückgreifen, die aus den Mobiltelefonen der auswärtigen Besucher gefiltert werden. Die Privacy-Kommission der belgischen Bundesbehörden gab an, die Daten seien gesetzeskonform verwendet worden. Jetzt konnten die ersten Analysen, die Kortrijk marketingtechnisch nutzen wird, veröffentlicht werden.