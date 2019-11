Fast 160 Tage ohne Regierung: Im Parlament brodelt es…

Es mag gut aussehen, wenn sich eine „Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie“ andeutet, doch ideal ist die augenblickliche Lage für und in Belgien nicht gerade, wie de Vet weiter andeutet: „Das bedeutet weiter warten auf das Antreten einer neuen vollwertigen Regierung, die notwendige strukturelle Reformen in Angriff nimmt, z.B. rund um das Haushaltsdefizit. Große politische Beschlüsse werden nämlich in eigentlich eher geschlossenen Kreisen getroffen, wie im Ministerrat oder am Verhandlungstisch.“

De Vets Kollege, der Politologe Dave Sinardet, sieht die augenblickliche Situation rund um die gesetzgebende Arbeit der Abgeordneten im Parlament aber auch in einem positiven Licht. Die gesetzgebenden Initiativen aus dem Parlament heraus und an der Regierung vorbei, „sind in diesem Licht vielleicht auch ein gutes Druckmittel, um die Regierungsbildung zu beschleunigen“.

Gerade dies forderte auch Belgiens seit Sonntag amtierende geschäftsführende Premierministerin Sophie Wilmès (MR), die schon am Montag andeutete, „dass hier ein Gefühl der Notwendigkeit fehlt.“ Auch sie musste feststellen, dass die Verhandlungen, bzw. die Vorbereitungen zu effektiven Verhandlungen zu träge verlaufen…