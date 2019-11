Geldautomaten gesprengt - Bankenverband rät dazu, auf Bargeld zu verzichten

In der Nacht zum Dienstag ist in unserem Land wieder ein Geldautomat gesprengt worden. Dabei handelte es sich um den Geldautomaten einer Argenta-Filiale in Sint-Niklaas in Ostflandern. In den vergangenen Tagen wurden die Anwohner von mehreren flämischen Gemeinden in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden von solchen Raubversuchen aufgeschreckt. Jetzt meldet sich der belgische Bankenverband Febelfin zu Wort und rät dazu, auf Bargeld zu verzichten.