Neue Debatte zum Thema Sterbehilfe in Belgien entfacht

Spätestens seit dem Tod der international bekannten belgischen Rollstuhl-Athletin Marieke Vervoort in der vergangenen Woche, die ihrem Leben nach unerträglichen Schmerzen mit Sterbehilfe ein Ende bereitete, ist dieses Thema wieder auf der Tagesordnung. Jetzt regte Gwendolyn Rutten, die Vorsitzende der flämischen Liberalen Open VLD eine neue Debatte an, in dem sie Sterbehilfe auch dann ermöglichen will, wenn alte Menschen nicht mehr leben wollen.