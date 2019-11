Ab 1. November: Keine Tabaksprodukte mehr für Jugendliche unter 18 Jahren in Belgien

Belgien ist das letzte Land in der EU, in dem das Tabaksverkaufsverbot für Jugendliche unter 18 Jahren gesetzlich verankert wird. In den skandinavischen Ländern wurde solch ein Gesetz bereits in den 1990er Jahren durchgesetzt und in den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten wurde es noch vor 2014 verabschiedet. Belgien hinkte aber bisher gemeinsam mit Luxemburg, Malta und Österreich deutlich hinterher. Jetzt ist Belgien das letzte Land, dass diese Regel einführt.

Die belgische Krebsstiftung zeigte sich hoch erfreut darüber, dass dieses Gesetz endlich auch in unserem Land greift. Allerdings gilt dieses Gesetz nur für den Verkauf von Tabaksprodukten an unter 18-Jährige. Der Konsum von Tabakswaren durch Minderjährige bleibt in Belgien weiter erlaubt. Und doch ist die Krebsstiftung zufrieden.