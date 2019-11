Belgischer Musiker legt mit „Order“ einen John Bercow-Dancehit vor

John Bercow, der „Speaker“, also der Vorsitzende des Unterhauses im britischen Parlament, ist mit seinen „Order“-Rufen weltweit bekannt geworden. Das Hin und Her in diesem hohen Hause, dass seit dem Brexit-Referendum herrscht, machte Bercow noch berühmter. Dessen „Order“-Rufe und seine Art und Weise, das britische Unterhaus während Debatten und Abstimmungen zu „managen“, inspirierte den belgischen Schlagzeuger Michael Schack (u.a. Blue Blot, Clouseau und Ozark Henry) zu einer fröhlichen Dance-Nummer. Und Muppet-ähnliche Puppen unterstreichen diesen großen Spaß. Ob „Order“ Hitpotential hat?