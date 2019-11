Die scheidende EU-Kommissarin Marianne Thyssen zieht es in den Vorstand der Uni Löwen

Rasch wurde wohl deutlich, dass die Uni eine Frau für dieses Amt suchte, so De Morgen und in Marianne Thyssen fand man eine Frau, die überdies noch einigen weiteren Anforderungen entspricht, so Noch-Vorstand Daems: „Daneben suchten wir jemanden, der das europäische Image der Universität für die Außenwelt sichtbar macht.“

Die Juristin Marianne Thyssen war nach ihrem Studium zunächst Assistentin an der Rechtsfakultät der KUL, bevor sie über den Unternehmerverband Unizo den Weg in die Politik fand. Hier legte sie eine beeindruckende Laufbahn zurück, zuerst als Europaabgeordnete für die flämischen Christdemokraten CD&V, die zur Fraktion der Europäischen Volkspartei EVP gehört. Derzeit sie noch EU-Kommissarin für Arbeit und Soziales. Thyssen wird ihr neues Amt in Teilzeit ausführen, denn das Amt des KUL-Vorstandsvorsitzenden ist keine Ganztagstätigkeit.