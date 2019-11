Ex-Premierminister Charles Michel zum Staatsminister ernannt

Der ehemalige belgische Premierminister Charles Michel (MR - Foto), der in Kürze EU-Ratsvorsitzender wird, ist zum Staatsminister ernannt worden, die der belgische Königspalast in einer Pressemitteilung bekanntgab. Dieser Titel ist ein Ehrentitel, der Personen aus der Politik verliehen wird, die Verdienste in unserem Land erworben haben.