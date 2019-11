Konfliktregion Syrien: Über den Umgang mit IS-Kämpfern und deren Familien

VRT-Kollege Jan Balliauw (Foto links) hatte Ronald Gidwitz (Foto rechts) interviewt und dies nutzte der Botschafter für seine deutlichen Worte: „Fast alle europäischen IS-Verdächtigen sitzen in einem der 18 Gefangenenlager in Syrien fest, doch wir wissen nicht, was morgen oder in den kommenden Wochen passieren wird.“ Die USA wären laut Gidwitz übrigens dazu bereit, solche Rückführungsaktionen logistisch zu unterstützen und der Botschafter bietet an, dass Justiz und Armee in den USA bei den Ermittlungen gegen die IS-Kämpfer helfen werden.

Für den US-Botschafter in Brüssel haben die Europäer nur zwei Möglichkeiten, wenn sie das Angebot nicht annehmen und keine davon sei akzeptabel: „Entweder, die IS-Verdächtigen können entkommen und versuchen selbst zurückzukommen, was ein Sicherheitsproblem darstellen wird, oder jemand in der Region beschließt, sie und ihre Familienmitglieder dort umzubringen.“