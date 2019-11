Belgiens Datenschutzbehörde nimmt das Datenprojekt von Kortrijk unter die Lupe

Die belgische Datenschutzbehörde in Brüssel will das Projekt der Stadt Kortrijk in Westflandern, bei dem Daten aus den Mobiltelefonen von auswärtigen Besuchern über den Telekomanbieter Proximus zu Citymarketing-Zwecken genutzt werden, genauer unter die Lupe nehmen. Die Behörde reagierte damit auf Anfragen besorgter Bürger.