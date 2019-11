Die belgische Bahn will weiter Pestizide entlang der Gleise nutzen

Infrabel, der Infrastrukturdienstleister der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB, will sich bei den Ländern und Regionen um eine Ausnahmegenehmigung für die Nutzung von chemischen Unkrautvertilgungsmittel bemühen. Damit soll die Vegetation auf dem Gleisbett bekämpft werden, die andernfalls für Probleme bei der Sicherheit des Bahnverkehrs sorgen wird, so Infrabel. Das Problem dabei ist, dass es sich dabei offenbar um das umstrittene Mittel „Roundup“ handelt, in dem bekanntlich Glyphosat enthalten ist.