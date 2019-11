Ende Oktober, Anfang November 1944: Ganz Belgien befreit

Auf Walcheren verschanzten sie sich am Ufer der Sloe, der Wasserarm, der die Insel von Zuid-Beveland trennte. Hier kam der Angriff der Alliierten ins Stocken.

Am 1. November setzten die Alliierten zu einem umfassenden Angriff an, der in einer doppelten Invasion gipfelte. Frühmorgens bei Sonnenaufgang landeten britische Landungsboote aus Richtung Westerschelde in der Nähe der niederländischen Hafenstadt Vlissingen und nur wenig später feuerten Kriegsschiffe auf die Bunker in Westkapelle im Westen von Walcheren. Direkt nach dem Artilleriebeschuss landeten britische Marinesoldaten in Westkapelle und schalteten in einer schweren Schlacht nach und nach die deutschen Kanonen aus.

