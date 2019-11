Immer mehr Menschen stellen ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung

Menschen, die ihren Körper in Flandern der Wissenschaft zur Verfügung stellen möchten, können die recht einfach tun. Sie nehmen am besten bereits bei bester Gesundheit Kontakt zu der Universität auf, der sie sie ihren Leichnam übertragen wollen.

Hier wird man in einer Datenbank registriert und ein entsprechendes Dokument (mit testamentarischer Bedeutung), das man am besten stets bei sich trägt, weist einen als Spender aus. Nach dem Tode muss dann der von den Angehörigen angestellte Beerdigungsunternehmer alles weitere in Bewegung setzen, damit der Leichnam zur ausgewählten Uni gelangt. Das geschieht am besten innerhalb von 72 Stunden.

Die Leichen bleiben für die Dauer von bis zu zwei Jahren bei den Universitäten. Danach werden die Leichen wieder freigegeben und den Familien zurückgegeben. Diese können dann beschließen, auf welche Art und Weise ihr verstorbener Angehöriger beerdigt werden soll. Manchmal haben die Verstorbenen auch dies bereits im Vorfeld selbst beschlossen.