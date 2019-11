Ypern ehrt einen Sikh, der ein Stück Geschichte des Ersten Weltkriegs bewahrt

Der Erste Weltkrieg ist gerade einmal 100 Jahre her, doch an die Silks, die für die britische Krone gekämpft haben, wird erst seit rund 20 Jahren erinnert. Seit 20 Jahren kommen auch Sikhs am Waffenstillstandstag nach Ypern, um ihre Vorfahren zu ehren, die auf den flämischen Schlachtfeldern gekämpft haben und die dort ihr Leben verloren.

Der Mann, der die Sikhs nach Ypern geholt hat und noch immer holt, wenn an den Waffenstillstand erinnert wird, ist Bhupinder Singh. Bhupinder, der in den Niederlanden lebt, wurde jetzt im Rathaus und im In Flanders Fields Museum von Ypern empfangen und für seinen Einsatz geehrt. Durch seinen Einsatz kommen jährlich immer mehr Sikhs am 11. November in die westflämische Stadt, die im Ersten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde.

