Heute ist es genau zehn Jahre her, dass der belgische Satellit Proba-2 ins All geschossen wurde. Der Satellit hatte eine neue Technologie an Bord und musste unter anderem die Sonnenaktivität untersuchen. Proba-2 wurde für eine Lebensdauer von zwei Jahren entwickelt, aber jetzt, zehn Jahre nach seinem Ersteinsatz, funktioniert es immer noch einwandfrei.