Mitarbeiter von Ministern wechseln in die Privatwirtschaft: Interessenkonflikt?

Dutzende von Mitarbeitern flämischer oder belgischer Ministerkabinette sind in die Privatwirtschaft gewechselt. Darüber hinaus sind sie manchmal in Branchen tätig, für die sie auch als Mitarbeiter ihrer Minister zuständig waren. Dies belegt eine VRT-Recherche. Ist das illegal? Im Prinzip nicht, weil es keine Regeln in dieser Angelegenheit gibt. Ist das unethisch? Einige Expertten finden das und glauben, dass so Interessenkonflikte möglich werden.