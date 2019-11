Ein abendlicher Spaziergang in einer verträumten, geheimnisvollen Welt. Das können Sie im Park Rivierenhof in Deurne bei Antwerpen erleben. Mit raffinierter Beleuchtung, Musik, Klang und Gerüchen verwandelt sich der Park am Abend in einen Zauberwald. Und dies ist noch bis zum 11. November der Fall.