Joachim Coens: "Technokratenregierung, wenn neue belgische Regierung weiter auf sich warten läßt"

"Wenn bis zum 1. Januar 2020 keine Regierung gebildet wird, muss ein Team von etwa zehn Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft gebildet werden“, findet er. "Wie in Italien, mitten in der Finanzkrise von 2011, als Mario Monti, der zweimal EU-Kommissar war, eine Regierung von Spezialisten, von Technokraten, einrichtete, die Stabilität brachte. Belgien ist an diesem Punkt angelangt. Entweder entscheiden wir uns hierfür oder für Neuwahlen, aber diese würden nichts lösen", glaubt Coens.