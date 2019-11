Staatsanwaltschaft bestätigt: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Blankenberge

Am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, musste die Feuerwehr wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in der Haelenstraat in Blankenberge ausrücken. Der Brand brach im Keller des Mehrfamilienhauses aus. Bald bildete sich dicke Rauchschwaden. Fünf Bewohner, darunter eine Mutter mit zwei Kindern, mussten durch ein Fenster über die Feuerwehrleiter evakuiert werden.