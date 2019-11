Das wollten Freiwillige am Sonntag heraus finden. Sie suchten nach Kunststoffgranulat, der typischen Lieferform von thermoplastischen Kunststoffen der Rohstoffhersteller für die kunststoffverarbeitende Industrie im Antwerpener Hafen. Das taten sie in Antwerpen bis zum Zwin, aber auch in Breskens und Vlissingen in Zeeland, in den Niederlanden.