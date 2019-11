Mediapark: VRT kündigt Vertrag mit Architekten und Ingenieuren für neuen Gebäudekomplex

Der flämische öffentlich-rechtliche Rundfunk VRT hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Team von Ingenieuren und Architekten für seinen neuen Hauptsitz an der Reyerslaan in Brüssel unverzüglich aufzukündigen. Das ist die Entscheidung des Verwaltungsrates auf Vorschlag des VRT-Managements. Diesen Entschluss hat die VRT an diesem Montag verkündet. Unser Haus beginnt nun mit der Untersuchung eines neuen Projekts, ohne Zeitvorgabe.