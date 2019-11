Obdachlosigkeit hat sich in Brüssel mehr als verdoppelt

Die flämischen Sozialisten von der SP.A befürchten, dass die Obdachlosigkeit auch in Flandern zunehmen werde. Das sagte der flämische Abgeordnete Maxim Veys in einer Reaktion auf die am Montag von Brussels Studies veröffentlichte Studie.

"Sie können Gift darauf nehmen, dass die Zahl der Obdachlosen auch in Flandern zunehmen wird", so Veys. Ihm zufolge enthalte der flämische Koalitionsvertrag einen großen Mangel am unteren Ende des Mietmarktes. „So haben wir heute mit den Büros zur Vermietung von Sozialwohnungen (SVK) ein Netz, in dem den am stärksten gefährdeten Personen Vorrang eingeräumt wird. Dieses System gewährleistet ein Auffangnetz für diejenigen, die aus dem privaten Mietmarkt herausfallen. Die Regierung hat beschlossen, dieses Sicherheitsnetz durch die Abschaffung des SVK-Punktesystems zu beseitigen. Die Priorität für Menschen, die dringend eine Unterkunft benötigen, wie z.B. Obdachlose, verschwindet damit", erklärte der SP.A-Politiker.

Veys hält dies für eine "sehr kurzsichtige Entscheidung" in einer Zeit, in der sich der Mietmarkt in einer tiefen Krise befindet, in der jedes Jahr 12.000 Mieter von Zwangsräumungen bedroht seien und die Wartelisten für Sozialwohnungen Rekordhöhen erreichten. Dadurch hätten Mieter, die aus ihrer Wohnung vertrieben würden, keinen Anspruch mehr auf eine Sozialwohnung.

Darüber hinaus hat die flämische Regierung beschlossen, dass potenzielle Mieter seit mindestens 5 Jahren in einer bestimmten Gemeinde leben müssen, um Zugang zu Sozialwohnungen zu erhalten. Laut Maxim Veys bildete dieses "lokale Band" ein zusätzliches Hindernis für die Obdachlosen, die nirgendwo ansässig seien. Er lehnt die von der flämischen Regierung als Lösung vorgeschlagene "Notunterkunft" ab, weil sie per Definition vorübergehend sei und die grundliegenden Probleme dieser Mieter nicht löse.

"Wenn wir die Löcher im Netz nicht bald stopfen, werden sich unsere Schutzstrukturen verstopfen. Der fehlende Zugang zu Sozialwohnungen führt dazu, dass viele Obdachlose auf der Straße landen werden. Als SP.A fordern wir einen separaten Kreislauf innerhalb des Sozialwesens für die Schwächsten. Sie müssen in der Lage sein über Wohnhilfe aus einer stabilen Wohnsituation heraus ihr Leben erneut aufzubauen“, so Veys abschließend.