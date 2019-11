Konstanzer Konzilspreis für Mohamed El Bachiri, Witwer eines Opfers der Terroranschläge auf Brüssel

Mohamed El Bachiri ist Belgier mit marokkanischen Wurzeln. Bei den Terroranschlägen in Brüssel am 22. März 2016 verlor er seine Frau. Aus Überzeugung, dass Terrorismus nicht mit Gegengewalt und Hass, sondern mit Offenheit und Toleranz bekämpft werden müsse, führt El Bachiri seinen „Dschihad der Liebe“. Das Wort Dschihad beschreibt ursprünglich die Bemühung und Anstrengung, die jeder Muslim auf sich nehmen muss, um ein moralisches Leben zu führen. Das Buch, das El Bachiri unter diesem Titel veröffentlicht hat und in dem er auch sein Leben nach den Anschlägen beschreibt, ist mehr als eine Hommage an die Liebe seines Lebens. Es ist ein Plädoyer für Verständigung und Menschlichkeit.

Der flämische Christdemokrat Herman Van Rompuy war der erste Präsident des Europäischen Rates und ihm gelang es, die Bedeutung des EU-Rates als europäische Institution zu verstärken. Van Rompuy wurde so zum wichtigen Impulsgeber und Krisenmanager in Europa, zumal seine Amtszeit unter anderem von der Eurokrise geprägt war. Heute ist er Präsident des European Policy Centers, das sich als unabhängiger Think Tank mit Fragen der Europapolitik beschäftigt.