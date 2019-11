Sie können jetzt in Flandern kontrollieren, ob Ihr Boden verschmutzt ist und ihn kostenlos sanieren lassen

Sind Sie Besitzer eines Grundstücks, können Sie auf der Webseite www.degrotegrondvraag.be nachsehen, ob Ihr Land zu den potenziell verschmutzten zählt.

Ganz einfach: Sie geben Ihr Adresse ein. Und auf der Grundlage der von den flämischen Städten und Gemeinden verfügbaren Informationen können Sie sofort erkennen, ob es sich bei dem Grundstück um ein Gefahrengebiet handelt. In diesem Fall zeigt OVAM Schritt für Schritt an, was Sie tun können, um den Boden wieder gesund zu machen.

"Diejenigen, die einen Risikogrund besitzen, müssen sich keine Sorgen machen. Denn nicht jeder Risikobereich muss saniert werden. Eine erste Bodenuntersuchung liefert in erster Linie Informationen und Sicherheit über den Boden. Wenn eine Sanierung erforderlich ist, was in 15 Prozent der Fälle der Fall ist, überwacht OVAM den gesamten Prozess", ergänzt Verheyen.