Bei Arbeiten an der St. Bavo-Kathedrale in Gent wurden hunderte Skelette entdeckt

Dieser Friedhof wurde seit dem Mittelalter und noch bis zum Jahr 1748 genutzt. Die Leichen wurden hier in Lagen von sechs bis sieben Körpern begraben, so Collin: „Die 800 vollständigen Skelette wurden sorgfältig geborgen und gewaschen und müssen jetzt trocknen. Danach werden die der Wissenschaft zur Verfügung gestellt.“ Die Wissenschaft will z.B. wissen, woran die vielen dort gefundenen Frauen und Kinder gestorben sind. Das könnte bedeuten, dass es irgendwann eine nicht in den Geschichtsbüchern vermerkte Seuche gegeben haben könnte.

Die anderen geborgenen menschlichen Knochen sind für die Wissenschaft ohne wirkliche Bedeutung. Sie werden aufs neue Beerdigt und zwar mit allen Würdigungen und erhalten ihre letzte Ruhestätte in leeren Grabkellern auf dem Genter Friedhof „Campo Santo“ (Foto unten) und in der Kathedrale wird ein Gedenkstein an sie erinnern .