Die belgischen Radprofis wählen Wout van Aert zum „Flandrien“

Der 25 Jahre alte belgische Radprofin Wout van Aert (Foto) darf eine neue Trophäe in seinen Schrank stellen. Am Dienstagabend wählten ihn seine belgischen Kollegen aus dem Peloton der Profis zum „Flandrien“ des Jahres. Diese Trophäe wird von der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad gesponsert und geht an den Fahrer, der seine Kollegen und Konkurrenten in der vergangenen Straßenrad-Saison am meisten beeindruckte.