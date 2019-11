Neue Konkurrenz: Supermarktkette Jumbo eröffnet erste Filiale in Flandern

Jumbo betreibt derzeit 662 Warenhäuser in den Niederlanden. Noch in diesem Jahr kommen drei Filialen im belgischen Bundesland Flandern hinzu: Der gerade in Pelt eröffnete Markt, ein weiterer in zwei Wochen in Rijkevorsel in der Provinz Antwerpen und im kommenden Monat ein dritter in Lanaken, ebenfalls in Limburg. In den kommenden fünf Jahren sollen flandernweit jährlich 12 bis 15 weitere Märkte hinzukommen, so Jumbo-CEO Frits van Eerd. Jumbo beschäftigt derzeit etwa 80.000 Mitarbeiter uns besteht seit 98 Jahren.

Jumbo ist kein Discounter und setzt nicht auf Billigpreise. Das bedeutet, dass die Kette nicht nur in Konkurrenz zu den in Flandern niedergelassenen Filialen der niederländischen Kette Albert Heijn treten wird, sondern zu auch den belgischen Märkten Colruyt (Discounter), Carrefour und Delhaize. Dies kann den belgischen Wettbewerbern Schmerzen zufügen, denn hier sinken die Umsätze seit einigen Jahren, was bereits zu Umstrukturierungen, gestrichenen Arbeitsplätzen und geschlossenen Standorten führte.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)