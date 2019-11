Neues von den Umweltzonen in Flandern und in Brüssel

In Antwerpen gilt die Umweltzone weiterhin innerhalb des Antwerpener Rings und im Stadtteil Linkeroever, also in den Stadt- und Wohnvierteln auf der anderen Seite der Schelde, also quasi gegenüber dem historischen Stadtzentrum. Auch hier ist der Ring selbst, die R1 ausgenommen. Auch die Zufahrtswege aus Richtung E17, E19 und E34 gelten nicht als Teil der Umweltzone. Hier gilt ab dem 1. Januar 2020, dass Diesel-Autos mit den Euronormen 5 und 6 zugelassen sind und das Benzin- und Erdgas-Autos mindestens Euronorm 2 aufweisen müssen. Infos: lez-antwerpen.be

