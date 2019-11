Sabotage im AKW Doel vor 5 Jahren - Polizei verbreitet Phantombild

Im August 2014 hatte ein bislang Unbekannter am Atommeiler Doel 4 im gleichnamigen Kernkraftwerk bei Antwerpen ein Ventil an einer Turbine geöffnet, wodurch Unmengen an Öl ausgelaufen waren, was dazu führte, dass der Meiler abgeschaltet werden musste. Jetzt, gut 5 Jahre nach dem Vorfall, kommen die Ermittlungen in eine neue Phase.