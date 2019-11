Das Fleisch von Roten Rind aus Westflandern steht unter regionalem Schutz in der EU

Das „Rote Rind“ aus Westflandern ist eine fast vergessene Rasse, denn es schien für die meisten Züchter und Schlachter nicht wirklich interessant zu sein, wie Hendrik Dierendonck erzählt: „Das ist ein Tier, dass man aus Liebe züchtet und nicht für das Geld. Es ist etwas kleiner als andere Rinder und etwas grober in seiner Struktur.“

„Fleisch ist wie Wein“, so der Metzger aus Koksijde, denn „ein Tier, dass 15 km weiter grast, schmeckt anders. Darum ist Ursprung so wichtig. Die Westhoek (der westflämische Zipfel im Dreieck französische Grenze und Nordseeküste (A.d.R.)) liegt uns so nahe am Herzen, dass man es als Regionalprodukt anerkannt haben will. Ohne das ‚Westflämische Rote Rind‘ in der Fleischtheke zu haben, ist man kein echter Metzger aus der Westhoek.“