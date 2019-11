"Der Mann der Züge liebte" - Paul Delvaux in der Train World

Mehrmals tauchen bestimmte Eisenbahnfahrzeuge in den Bildern von Paul Delvauxauf, wie z.B. die Dampflokomotive der Baureihe „1“ vom Typ 1 EB (gebaut ab 1864 waren diese Loks bis 1922 im Einsatz) in „La gare forestière“ aus dem Jahr 1960 oder der Güterzugbegleitwaggon vom Typ „Flamme“, wie übrigens einer vor dem denkmalgeschützten Bahnhof von Schaarbeek aufgestellt wurde, um für die Ausstellung zu werben. Dieser Waggon taucht mit seinen drei roten Rückleuchten immer wieder auf. Auch alte Güterwaggons mit höhergestellten Bremserhäuschen an einem Ende kommen oft vor, z.B. in den frühen Gemälden „La Gare“, „Les Cheminots de la Gare du Luxembourg“ und „Gare du Luxembourg sous la neige“ aus den 1920er Jahren, in denen das Geschehen um die Bahn und um die dort arbeitenden Menschen das konkrete Motiv sind.

Interessant ist, dass sich die frühen Erinnerungen des Künstlers bis in seine spätere Schaffenszeit hineinziehen. In den Bildern „Les Ombres“ und „Chrysis“ aus den 1960er Jahren tauchen Bahnfahrzeuge auf, die in dieser Zeit schon längst den Weg allen alten Eisens gegangen waren… Doch als Rahmen für ein Szenario rund um sein zweites ewiges Thema, die Frau, dienen auch solche Details für die Zeitlosigkeit seines Werkes.

Die Ausstellung Paul Delvaux, „Der Mann der Züge liebte“, kam in Kooperation zwischen der Train World und der Stiftung Paul Delvaux zusammen, die mit rund 3.000 Werken die weltweit größte Sammlung zu dem Surrealisten besitzt. Viele dieser Werke und zahllose andere Objekte sind im Paul Delvaux Museum in Sint-Idesbald bei Koksijde an der belgischen Küste zu sehen (www.delvauxmuseum.com).

