Informator Paul Magnette: Wie geht er vor und wird er es schaffen?

In Flandern wurde die nationaldemokratische N-VA die stärkste Partei und im frankophonen Landesteil Belgiens die PS von Paul Magnette. Beide Parteien haben diametral unterschiedliche Ansichten von dem, wie sie sich Belgien vorstellen und zeitweise schlossen sie sich zudem gegenseitig aus.

Magnette will sich in den kommenden Tagen mit seinen Vorgängern treffen und zu bilateralen Gesprächen mit den Vertretern von insgesamt 10 Parteien: Die Sozialisten PS und SP.A, die Liberalen Open VLD und MR, die Grünen Groen und Ecolo, die Christdemokraten CD&V und CDH, die linksliberale Défi und natürlich auch die N-VA. Dabei sind auch Parteien, die sich nach einer verlorenen Wahl zunächst eine Oppositionskur verschrieben hatten.

Am Montag, den 18. November, will Magnette dem König einen ersten Bericht vorlegen, doch dies soll nicht der letzte Rapport in seinem Auftrag sein, so der nach eigenen Angaben optimistisch eingestellte Informator am Donnerstag gegenüber der belgischen Presse.