Jean-Paul Van Avermaet wird neuer CEO bei Bpost

François Cornelis, der Verwaltungsratsvorsitzende von Bpost, gab an, man habe in erster Linie einen „people manager“ gesucht und Jean-Paul Van Avermaet hat in dieser Hinsicht einen guten Ruf, denn er handhabt offenbar einen sehr humanen Führungsstil und zeigt sich häufig bei seinen Arbeitnehmern an der Basis.

Einen solchen CEO kann die belgische Post gerade gut gebrauchen, denn Bpost steht vor enormen Herausforderungen, denen es sich anzupassen gilt. Der klassische Kernauftrag der Post, die Briefzustellung, ist „von gestern“. Nur wenige schreiben heute noch Briefe und die Zahl der mit der Post zugestellten amtlichen Schreiben bzw. anderer offizieller Briefverkehr befinden sich im freien Fall.

Heute ist die Paketzustellung der wichtigste Markt auch in Belgien, denn auch hier boomt das Online-Geschäft. Und, auf diesem Markt haben sich schon einige andere Mitspieler wichtige Marktanteile gesichert, z.B. DHL/Deutsche Post oder auch die niederländische PostNL.