Lufthansa verfolgt Gewinnziele - Brussels Airlines muss sparen

8 % Gewinn ist ein ambitioniertes Vorhaben und damit setzt die Lufthansa Brussels Airlines gehörig unter Druck. Die durchschnittliche Gewinnmarge liegt bei mehr oder weniger 0 % und dass ist für ein kommerzielles Unternehmen, wie einer Fluggesellschaft, natürlich nicht das betriebliche Ziel. Offenbar wirft nur einer von durchschnittlich 154 Flugzeugsitzen letztendlich etwas Gewinn ab.

Eine Gewinnmarge von jährlich 8 % ist offenbar eine symbolische Untergrenze im internationalen kommerziellen Flugwesen. Dies ermöglicht den Airlines, in Personal, in die Flotte und in Flugziele investieren zu können. Derzeit trägt die Lufthansa diese Investitionen bei Brussels Airlines, z.B. Investitionen in die Modernisierung der Flugzeugflotte im Bereich Fern- und Interkontinentalflüge. Noch immer gehört das Afrika-Angebot von Brussels Airlines zu den wichtigsten Grundpfeilern der belgischen Gesellschaft und das wird wohl auch so bleiben.