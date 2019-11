Brüssel lockt in diesen Tagen mit einer ganzen Reihe spannender Ausstellungen

Superman, Batman oder Spider-Man sind Kultfiguren der Popkultur und ihre Namen sind einem breiten Publikum auch außerhalb der Comic-Szene bekannt. Nur die wenigsten aber wissen, dass diese „Helden“ oftmals von jüdischen Autoren und Zeichnern erfunden wurden. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Brüssel widmet sich diesen Helden, ihren Erfindern und drei Generationen jüdischer Comic-Kunst. Dabei werden Zeichnungen und Geschichten von Joe Shuster und Jerry Siegel (Superman), von Jacob Kurtzberg alias Jack Kirby (X-Men, Captain America), von Stan Lee (Blach Panther - gemeinsam mit Jack Kirby), von Art Spiegelman (Maus) oder auch Will Eisner (A Contract with God). Diese Ausstellung in Brüssel, die noch bis zum 26. April 2020 läuft, kam in Zusammenarbeit mit dem Musée d’art et d’histoire du Judaïsme in Paris und dem Joods Historisch Museum in Amsterdam zustande. Jüdisches Museum von Belgien, Minimenstraat 21, 1000 Brussel, www.mjb-jmb.org