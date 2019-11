Bundesligisten unterlagen in der Europa League ihren belgischen Gegnern

Der Elan bei der Frankfurter Eintracht nach dem 5:1-Sieg gegen Bayern München letzte Woche war in Lüttich schnell verflogen. Frankfurt musste zudem in Lüttich ohne eigene Fans auskommen, da diese nach wiederholten Ausschreitungen quasi gesperrt waren. Die erste Halbzeit in der „Hölle von Sclessin“ blieb torlos, doch in der 51. Spielminute erzielte Zino Vanheusden den Führungstreffer für Standard Lüttich. Filip Kostic gelang in der 65. Spielminute der zwischenzeitliche Ausgleich mit einem Freistoß.

Für Diskussionen sorgte kurz danach eine Notbremse von Konstantinos Laifis gegen Sebastian Rode, doch Schiedsrichter Matej Jug konnte den Schuldigen nicht ausmachen und gab keine Gelbe Karte. Dies wäre das zweite Mal Gelb für Laifis gewesen und er hätte vom Platz fliegen sollen. Doch in der Europa League gibt es keine Videoschiedsrichter, die Klarheit bringen können und Lüttich spielte in voller Mannschaftsstärke weiter. In der 4. Minute der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Maxime Lestienne den Siegtreffer. Frankfurt legte danach alle Schuld beim Schiedsrichter.

In der Europa League-Gruppe F führt der FC Arsenal nach einem 1:1 gegen Vitoria Guimaraes mit 10 Punkten vor Standard und der Eintracht mit jeweils 6 Zählern. Tabellenletzter ist Guimaraes mit 1 Punkt.