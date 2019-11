Conner Rousseau: Die flämischen Sozialdemokraten (SP.A) haben einen neuen Vorsitzenden

Er selbst hat bereits einiges in der SP.A vorzuweisen. Er war Spitzenkandidat für seine Partei in der Provinz Ostflandern bei der letzten Landtagswahl in Flandern (17.000 persönliche Vorzugsstimmen) und noch als Student arbeitete er bereits im Kabinett der früheren flämischen Landesministerin für Energie, Wohnungsbau, Städtepolitik und Sozialwirtschaft, Freya Van den Bossche. Conner Rousseau ist der jüngste Parteivorsitzende in Belgien aller Zeiten. Er muss jetzt versuchen, die festgefahrenen Gewohnheiten der „Alten“ in seiner Partei auf eine Linie mit den jüngeren dynamischen Kräften zu bringen.