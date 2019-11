Gesetzesvorschlag: Geldbuße für betrunkene Fahrradfahrer abschaffen?

Das sei trotzdem keine besonders gute Idee, sagte Stef Willems von Vias dazu gegenüber VRT NWS: „Wenn man diesen Gesetzesvorschlag liest, dann steht da eigentlich, dass es nichts ausmacht, ob man mit 0,2 oder mit 2 Promille auf dem Rad erwischt wird, solange man nicht vom Rad fällt. Ein Bußgeld wird dann nur noch verhängt, wenn man nicht mehr fähig ist, Fahrrad zu fahren. Der Vorschlag gehört unserer Ansicht nach direkt in den Mülleimer.“

Nach der aktuell in Belgien herrschenden Gesetzeslage kann ein betrunkener Radfahrer sogar seinen Führerschein verlieren, wenn er mit zu viel Alkohol erwischt wird. Van Quickenbornes These, ein besoffener Radfahrer bringe lediglich sich selbst in Gefahr, will das Institut für Verkehrssicherheit ebenfalls nicht gelten lassen. Man möge sich nur vorstellen, dass einem ein schwer betrunkener Radfahrer vors Auto fällt. Überlebt dieser einen solchen Unfall nicht, dann muss der vielleicht betroffene Autofahrer ein Leben lang diese Geschichte mit sich herumtragen…