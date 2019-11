Wenn die Uhr tickt: Kürzere Redezeit in der Kammer bei der Fragestunde

Mit dieser neuen Regelung entspricht das hohe Haus einem Vorschlag der N-VA-Abgeordneten Valerie Van Peel. Die wöchentliche Fragenstunde in der Kammer konnte schon mal ausufern, denn so mancher Abgeordnete fasste seine an den einen oder anderen Minister gerichtete Frage in eine ellenlange Rede, die jene, die mit dem Thema nichts oder nur bedingt zu tun haben, oftmals auf eine harte Probe stellten.

Und auch die Reaktionen und Antworten der Minister auf die gestellten Fragen verlangten den Abgeordneten mitunter einiges ab. Das sollte sich ändern, so die flämische Nationaldemokratin Valerie Van Peel (N-VA). Sie wollte mehr Dynamik in die Debatten und in den parlamentarischen Verlauf bringen und stieß dabei auf Zustimmung in der Kammer.