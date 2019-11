30 Jahre Mauerfall: Erinnerung mit zahlreichen Veranstaltungen von Deutschen für alle in Belgien

In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Brüssel zeigt die PASCH-Schule Onze-Lieve-Vrouwecollege zum 30. Jahrestag des Mauerfalls die Plakatausstellung „Berliner Mythen“.

Berlin ist voll von Geschichte und Geschichten! Reinhard Kleist faszinierte dieses "irrsinnige Konglomerat an Geschichten". Um einige der Berliner Mythen zu erzählen, hatte er den Taxifahrer Ozan erschaffen, der sich Straßen anhand von Geschichten merkt, die sich dort zugetragen haben, und damit seine Fahrgäste unterhält. So erfährt man schnell mal, was Marlene Dietrich oder David Bowie in Berlin gemacht haben, liest Anekdoten über das Ende der Mauer oder den unvollendeten Hauptstadtflughafen.

Vom Montag, den 18. November, bis zum Freitag, den 22.November, können interessierte Schulklassen mit ihren Deutschlehrer*innen während der Schulzeit (08.30-15.30 Uhr) in dem Manresa-Raum diese Ausstellung besuchen. In Vorbereitung auf den Besuch können auf Anfrage Unterrichtsmaterialien per E-Mail zur Verfügung gestellt werden. Am Freitag, den 15. November, wird die Ausstellung um 16.00 feierlich eröffnet.

Um Anmeldung für einen Besuch mit der Schulklasse oder für die Ausstellungseröffnung wird bis zum 11.11. gebeten: olvc.werner.de.smet@gmail.com.

Wann und wo? 18.-22.11.2019, Onze-Lieve-Vrouwecollege, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen.